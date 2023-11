Nacharbeiten in unsicheren Zeiten Berliner Beben überschattet NRW-Haushaltsdebatte

Die Haushaltsdebatte ist für kommenden Mittwoch angesetzt. Sie dürfte in diesem Jahr aufgrund der Ereignisse in Berlin noch schärfer werden als üblich. Ott schoss sich am Mittwoch jedenfalls schon einmal auf NRW-Regierungschef Hendrik Wüst ein: „Der Ministerpräsident zeigt ja immer so gerne nach Berlin. Dieses Mal könnte das sogar von Nutzen sein: Herr Wüst sollte Herrn Merz einmal dazu auffordern, seine parteitaktische und persönliche Profilierung zurückzustellen und endlich das Land in den Vordergrund zu rücken, indem er sich konstruktiv an einer Lösungsfindung beteiligt."