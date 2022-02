Pandemie im Kindergarten : Bericht widerspricht Familienminister - Corona-Zahlen in NRW-Kitas steigen

Düsseldorf Anfang der Woche schrieb NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) noch von „fallenden Infektionszahlen“ und einem „deutlichen Rückgang“. Eine Statistik seines eigenen Ministeriums deutet aber auf das Gegenteil.

Corona trifft die Kitas in Nordrhein-Westfalen heftig: Die Infektionszahlen bei Kindern und Kitapersonal sind bis Mitte Februar weiter dramatisch gestiegen. 16.580 Corona-Infektionen wurden von Anfang bis Mitte Februar bei Kindern festgestellt, 10.070 Fälle bei Kitabeschäftigten. Das besagt ein Bericht des Familienministeriums. Dabei hatte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Montag in einem Brief an Eltern und Kitas noch von „fallenden Infektionszahlen“ und einem „deutlichen Rückgang“ der Fälle bei Kindern und Jugendlichen geschrieben.