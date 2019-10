Chance für Kleinstparteien : NRW verzichtet auf 2,5-Prozent-Klausel bei Kommunalwahlen

Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne (Symbolfoto).

Düsseldorf Auch Kleinstparteien sollen bei den Kommunalwahlen 2020 die Chance haben, in Gemeinderäte einzuziehen: Es wird keine 2,5-Prozent-Hürde geben. Die Landesregierung folgt damit der Empfehlung eines Gutachters - schweren Herzens.

Eine Sperrklausel für die Wahlen zu Stadträten und Kreistagen soll in Nordrhein-Westfalen nicht wieder eingeführt werden. Die Landesregierung folge mit dieser Entscheidung der Empfehlung eines von ihr eingesetzten Gutachters, teilte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf mit. Es bleibe aber bei der nächsten Kommunalwahl im September 2020 bei einer 2,5-Prozent-Hürde für die Bezirksvertretungen der kreisfreien Städte und die Regionalversammlung Ruhr.