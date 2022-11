Abschaffung der Straßenausbaubeiträge : Es gilt das Wahlversprechen

Düsseldorf Wie ernst ist es der Landesregierung mit der endgültigen Abschaffung der ungeliebten Straßenausbaubeiträge? Aus einem Wahlkampfschlager ist inzwischen ein Projekt auf der langen Bank geworden.

Eigentlich ist der Koalitionsvertrag von CDU und Grünen recht eindeutig, was die Zukunft der bei den Bürgern so verhassten Straßenausbaubeiträge angeht. Dort heißt es auf Seite 107: „Wir werden die Straßenausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen rückwirkend zum 1. Januar 2018 für die beitragspflichtigen Eigentümerinnen und Eigentümer abschaffen und die ausbleibenden Einnahmen für die Kommunen landesseitig ersetzen.“

Doch so recht kommt das Projekt nicht vom Fleck. Die schwarz-grüne Landesregierung legt diesbezüglich nachweisbar keine Eile an den Tag. Das von ihr in Auftrag gegebene Rechtsgutachten datiert auf Juni, hat die Parlamentarier aber erst jetzt, im November, erreicht. Wer ein aufrichtiges Interesse an dem Projekt hat, könnte da schon mehr Elan zeigen und längst in die politische Debatte eingestiegen sein. Stattdessen hat Ministerin Ina Scharrenbach im Ausschuss jüngst unmissverständlich durchblicken lassen, dass für sie andere Dinge Priorität haben.