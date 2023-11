Antisemitismusdebatte im Landtag Und dann platzt Reul der Kragen

„Dass sie so einen Antrag stellen, finde ich ungeheuerlich“, polterte Reul und warf der AfD vor, die Probleme in den eigenen Reihen auszublenden. Einen Antrag zu stellen, um den Antisemitismus zu beklagen, während in den eigenen Reihen reihenweise Leute seien, bei denen dokumentiert sei, wie diese dächten, ereiferte sich Reul: „Dann sollte man nach Hause gehen und die Debatte beenden. Vielleicht würden Sie die Zeit besser nutzen und mit Ihren Spitzenleuten reden.“