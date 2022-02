Interner Behördenvermerk : Corona-Fallzahlen unzureichend erfasst

Düsseldorf Ein internes Behördenschreiben legt nahe, wie sehr das Landeszentrum für Gesundheit bei den Meldedaten an die Grenzen stößt. Das Ministerium widerspricht der Darstellung und verweist vielmehr auf „pragmatische Anpassungen auf allen Ebenen“.

Während die Politik darüber diskutiert, wann der richtige Zeitpunkt für Lockerungen in der Omikron-Welle ist, stellt sich die Erfassung der Corona-Fälle in Nordrhein-Westfalen als noch problematischer heraus, als bislang angenommen. Das legt der interne Vermerk einer nordrhein-westfälischen Kommunalbehörde nach einem Gespräch mit einem Vertreter des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) nahe.

In der unserer Redaktion vorliegenden Notiz heißt es, das LZG sei an der Grenze der technischen Leistungsfähigkeit bei der Verarbeitung der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Daten angekommen. „Es ist keine Lösung ,innerhalb der Grundsystematik‘ des Robert-Koch-Instituts (RKI) mehr möglich.“ Zugleich weist der Verfasser darauf hin, dass das RKI das Grundsystem nicht ändern wolle, „da zahlreiche Folgen und weitere Fragen damit verbunden wären, die man jedenfalls kurzfristig nicht lösen könne“. Daher habe das RKI die Parole ausgegeben: „Wir wissen, dass die Inzidenzen nicht aktuell sind und nicht stimmen, aber immerhin lässt sich ja ein Trend daran ablesen“, so der Autor des Vermerks.

Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, Josef Neumann , sagte, der Vorgang zeige, dass die Infektionszahlen noch deutlich höher liegen dürften, als es ohnehin schon der Fall sei. Er warnte zugleich, eine Debatte über die Sieben-Tage-Inzidenz führe in die Irre: „Wir müssen jetzt die nächsten Wochen abwarten und weiter vorsichtig sein, bis der Höhepunkt erreicht ist. Alle anderen Schlüsse wären verantwortungslos und riskant. Gleichwohl brauchen wir für das Corona-Management zweifelsohne in naher Zukunft ein neues Set-up,um jederzeit ein realistisches Echtzeit-Bild von der Corona-Lage zu haben.“

Eine Sprecherin des RKI verwies darauf, dass die Sieben-Tage-Inzidenz ein etablierter Parameter sei und wie der Name schon sage nur die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage berücksichtigen könne. „Genutzt werden die Fälle gemäß Meldedatum, das ist der Tag, an dem ein Gesundheitsamt den Fall elektronisch erfasst hat, dieses Datum ist allen in der Meldekette bekannt, das Meldedatum ist quasi der Anker für den einzelnen Fall.“ Zu der Qualität der Meldedaten schreibt das RKI selbst in seinem vorletzten Wochenbericht: „Bedingt durch die hohen Fallzahlen werden, zum einen begrenzt durch die verfügbaren diagnostischen Kapazitäten zum anderen durch begrenzte Personalressourcen auf verschiedenen Ebenen, die Sensitivität und Detailtiefe der einzelfallbasierten Datensätze des Meldewesens vorübergehend nachlassen.“ Die Einschränkungen müssten bei der Interpretation berücksichtigt werden.