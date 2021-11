Vier Monate nach der Katastrophe : Personal für Wiederaufbau nach Flut ist kaum gefragt

Düsseldorf Es ist eine der größten Katastrophen in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit den Folgen der Flutkatastrophe werden die betroffenen Kommunen noch lange zu tun haben. Jede helfende Hand wird dabei benötigt. Könnte man meinen.

Für die Bewältigung der Hochwasserschäden in NRW und dem ebenfalls betroffenen Rheinland-Pfalz haben Bund und Länder den mit 30 Milliarden Euro bislang größten Aufbaufonds der Bundesrepublik aufgelegt. Von dieser Summe seien zwölf Milliarden Euro für NRW abrufbar, so Scharrenbach weiter. Auch die 14 Milliarden Euro für den Strukturwandel in den Braunkohleregionen könnten beim Wiederaufbau eingesetzt werden, versicherte die Ministerin.

Hochwasserkatastrophe in NRW : Wiederaufbau in zerstörten Flutgebieten geht voran

Von fast 9000 Anträgen auf Hilfe von Privatleuten seien mit gut 4700 mehr als die Hälfte in der Bewilligung, so Scharrenbach weiter. 25 Millionen Euro stünden zur Auszahlung an. Weitere 25 Millionen Euro erhalte das Krankenhaus in Eschweiler.