NRW-Bauministerin Scharrenbach „Rückgang bei Ein- und Zweifamilienhäusern ist dramatisch“

Scharrenbach Ja, davon ist auszugehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das schon ein hoher Wert. Wir wissen, dass das Hauptgeschäft ohnehin erst im vierten Quartal stattfindet. Ich rechne fest damit, dass die Mittel voll ausgeschöpft werden. Schon 2023 haben wir deutlich mehr bewilligt, als ursprünglich vorgesehen war. Das lässt sich auch einfach erklären: Aufgrund der herrschenden Unsicherheit und der massiv gestiegenen Kosten versuchen die Bauherren, die zunächst privatwirtschaftlich finanzierten Bauvorhaben in die öffentliche Wohnraumförderung zu bekommen. Entsprechend ist Nachfrage unverändert hoch – eine gute Nachricht für all jene mit einem geringen Einkommen. NRW bleibt ,place to bau´ beim öffentlichen Wohnraum. Das zeigen wir in diesem Jahr auch wieder bei den ,WohneNRW-Tagen´. Bei den Aktionstagen rücken wir Projekte aus dem öffentlichen Wohnungsbau in den Blickpunkt.