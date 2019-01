Förderbilanz 2018 vorgestellt: NRW verzweifelt am sozialen Wohnungsbau

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Das Land stockt die Fördermittel auf, aber es werden trotzdem weniger Sozialwohnungen gebaut. In manchen Kommunen lehnt die Bürgerschaft soziale Wohnungsbauprojekte ab.

„Am Geld scheitert der geförderte Wohnungsbau in NRW jedenfalls nicht“, sagte Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag bei der Vorlage der Förderbilanz 2018. Als Ursache für die Zurückhaltung der Bauherren machte sie unter anderem die Knappheit an Bauland aus. Teilweise gebe es in den Kommunen auch Vorbehalte der Bürgerschaft gegen soziale Wohnungsbauprojekte.

Insgesamt stieg die Gesamtzahl der Wohnungen in den fünf Jahren von 2012 bis 2017 in NRW um 160.000 auf 8,7 Millionen. Von den Neubauten waren 21 Prozent (33.000) Sozialwohnungen. Das ist nach Expertenschätzungen deutlich zu wenig. Laut NRW-Bank fallen jährlich 10.000 Sozialwohnungen aus der Preisbindung, so dass selbst der Neubau von jährlich 10.000 Sozialwohnungen nur den Bestand stabilisieren, aber nicht den Mangel beseitigen würde. Wie groß der Mangel an herkömmlichem und preisgebundenem Wohnraum in Nordrhein-Westfalen eigentlich ist, wird derzeit ermittelt.