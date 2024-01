Bauernproteste in NRW Schwieriger Spagat für die Landwirtschaftsministerin

So wunderte e s auch nicht, dass sich Gorißen am vergangenen Donnerstag, als die Ampel ihre Einsparungspläne für die Landwirte abschwächte, schnell auf die Seite der Bauern schlug, als diese die Schritte für völlig unzureichend erklärten. Gorißen kündigte im gleichen Atemzug an, dass sie selbst nach Berlin fahren werde, um an der für kommenden Montag geplanten Protestkundgebung teilzunehmen.