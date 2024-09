Antwort der Landesregierung zeigt Milliardenschwere Bargeldreserven schlummern im NRW-Haushalt

Auf den Konten der nordrhein-westfälischen Ministerien schlummern trotz der angespannten Haushaltslage immer noch Milliardensummen an Barmitteln. Das belegt die Antwort von NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) auf eine Große Anfrage der FDP-Landtagsfraktion. Aus den insgesamt 1304 Seiten geht hervor, dass das Land zum Stichtag 30. Juni über insgesamt 6,33 Milliarden Euro an sogenannten Selbstbewirtschaftungsmitteln verfügte. Hinter dem sperrigen Begriff verbergen sich diejenigen Mittel, über die die einzelnen Ministerien und die Staatskanzlei in Eigenregie verfügen können. Das macht in Ausnahmefällen durchaus Sinn, wenn sie etwa für Projekte zur Verfügung stehen, die über ein Haushaltsjahr hinausreichen. Ein Beispiel sind etwa Bauprojekte oder die Wissenschaftsförderung.