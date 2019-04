Obama-Besuch in Köln : Halbschwester hält die Laudatio

Auma Obama im Oktober 2010 bei der Vorstellung ihres Buches. Foto: Esser, Paul (pe)

Köln Der frühere US-Präsident Barack Obama bringt seine Halbschwester Auma nach Köln mit. Sie soll am Donnerstagabend die Laudatio halten.

Der frühere US-Präsident Barack Obama kommt heute Abend in Begleitung. Seine kenianische Halbschwester Auma wird zu Beginn der Veranstaltung in der Kölner Lanxess-Arena eine fünf- bis sieben minütige Laudatio halten, wie der Veranstalter Gedankentanken auf Anfrage mitteilte. Obamas Ehefrau Michelle ist hingegen in Deutschland nicht dabei, sie habe wegen ihrer Promotion eigene berufliche Verpflichtungen.

Die Germanistin, Soziologin und Journalistin Auma Obama ist Deutschland seit längerem eng verbunden. Sie studierte in den 1980er Jahren in Saarbrücken, Heidelberg und Berlin und promovierte an der Universität Bayreuth. Der deutschen Öffentlichkeit ist sie durch Fernsehauftritte bei „Beckmann“, der NRW-Talkshow, „Maybrit Illner“ oder dem „Kölner Treff“ bekannt.

Nach ihrer Laudatio wird Barack Obama von dem Motivationstrainer und Journalisten Christian Galvez ab 19:30 Uhr rund eine Stunde interviewt. Es geht um das Thema Führung und Verantwortung.

Obama soll am heutigen Donnerstag gegen 17 Uhr mit einem Privatflugzeug auf dem Flughafen Köln/Bonn eintreffen.Von dort geht es weiter zum Hyatt Regency-Hotel, das dem Kölner Dom gegenüber auf der anderen Rheinseite liegt. Bald danach muss Obama bereits zur nahe gelegenen Lanxess-Arena aufbrechen, wo er bei einem Dinner im separaten Restaurantbereich mit Ehrengästen und zahlenden Teilnehmern erwartet wird.Die Nacht zum Freitag verbringt Obama im Hyatt. Die Kölner Polizei schützt Obama während seines Aufenthalts in Absprache mit dem amerikanischen Secret Service. Von den insgesamt 15.000 Tickets in der Lanxess-Arena sind nach Angaben des Veranstalters 12.000 verkauft, der Rest wurde an Ehrenamtler verschenkt. Zu den Zuhörern wird nach Angaben der Stadt auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) gehören. Die Karten haben zwischen 70 und 5000 Euro gekostet: In der teuersten Kategorie ist die Teilnahme an dem Dinner und ein Foto mit Barack Obama inbegriffen. Wie hoch Obamas Honorar sei, unterliege der Verschwiegenheitsvereinbarung, hieß es beim Veranstalter.

Von Köln aus reist der 57-Jährige weiter nach Berlin. Am Samstag wird der frühere Präsident im Berliner Hotel Hyatt mit 300 „aufstrebenden Führungskräften“ aus Europa zusammentreffen, wie es in einer Einladung des Obama-Teams heißt. In einer Townhall-Diskussion, zu der europaweit junge Menschen online Fragen stellen konnten, soll es um die Zukunft Europas und politische Führung gehen.

