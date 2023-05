Tweet über Polizei Fall Aslan wird Thema im Landtag - SPD beantragt Bericht

„Die Formulierung im Tweet war so nicht in Ordnung. Aber die Geschichte jetzt immer weiter zu eskalieren, ist es genauso wenig. Hier geht es ja schließlich um eine berufliche Existenz“, sagte die SPD-Abgeordnete Dilek Engin der dpa. Sie frage sich, „auf welcher beamtenrechtlichen Grundlage“ die Prüfung durch die Bezirksregierung erfolge, so Engin: „Dazu erwarten wir von Schulministerin Feller einen umfangreichen Bericht.“ Der Schulausschuss des Landtags tagt am 7. Juni.