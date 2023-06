SPD beantragt Sondersitzung NRW-Landtag soll sich mit Polizeischüssen auf Autofahrer befassen

Der junge Mann, der nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft keinen Führerschein hat, war am 3. Juni vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Polizei stellt den Fall so dar: Streifenwagen hätten das Auto des jungen Mannes bis in eine Sackgasse in einem Wohngebiet in Bad Salzuflen verfolgt. Dort seien die Beamten ausgestiegen. Der Fahrer habe seinen Wagen jedoch gewendet und sei mit hoher Geschwindigkeit auf die Beamten zugefahren. Daraufhin hätten die Polizisten mit ihren Dienstwaffen auf den Wagen geschossen und den jungen Mann getroffen. Von Zeugenaussagen, die diese Darstellung bestätigen oder infrage stellen könnten, war bislang nicht die Rede.