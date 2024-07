Wüst zu Bad Oeynhausen „Diese Tat verdient eine harte und gerechte Strafe“

Schon am Mittwoch hatte der Bundestag den Fall Bad Oeynhausen thematisiert. Friedrich Merz hatte dabei gesagt, Bad Oeynhausen sei keine Einzeltat, sondern solche Taten kämen in vielen Städten vor. Die Täter seien als Jugendliche oder Heranwachsende ins Land gekommen, „sie alle hatten hier in Deutschland eine Chance auf ein gutes Leben in Freiheit und in Sicherheit. Umso unverständlicher sind vor diesem Hintergrund diese Verbrechen“, so Merz. Viele Menschen würden sich fragen, wie sicher man selbst in den kleinen Städten im Alltag noch leben könne. „Hören Sie endlich auf, die Probleme in unserem Land zu beschönigen“, so der CDU-Mann.