Autogrammjäger im staatlichen Auftrag Ein Blick in die Gästebücher des Landtags

Am 20. September 1996 wird im Plenarsaal der Weltkindertag gefeiert. Landtagspräsident Ulrich Schmidt (SPD) kündigt am Rednerpult den prominenten Redner an: den früheren Staatspräsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow (3.v.r.), der gemeinsam mit seiner Frau Raissa (5.v.r.) zu einem mehrtägigen Besuch in Düsseldorf weilt. Auch dabei: NRW-Ministerpräsident Johannes Rau (SPD).