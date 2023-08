Land verschiebt Altschuldenlösung Ausstieg aus dem Einstieg

Nachdem sich die kommunalen Spitzenverbände am Wochenende und am Montag noch einmal intensiv mit dem Land und untereinander beraten hatten, wurden die Medien im Anschluss an die Kabinettssitzung am Dienstag eilig für ein Gespräch mit Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) eingeladen. Dort verkündete sie den Ausstieg aus dem Einstieg. Bemerkenswert dabei die Begründung für das Brechen eines wichtigen Wahlversprechens – immerhin hatte Schwarz-Grün sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, bei einer Weigerung des Bundes am Jahresende notfalls auch alleine tätig zu werden. Die Anhörung sei nicht ausschlaggebend gewesen, sagte Scharrenbach. Sie machte als Schuldigen vielmehr den Bund aus. Dessen Entlastungspakete sorgten dafür, dass die Kommunen über die Umsatz- und Einkommenssteuer etwa 603 Millionen Euro weniger bekämen. Das sei vor der Sommerpause noch nicht absehbar gewesen, sagte sie. Zusätzliche Einnahmeausfälle drohten aufgrund des Wachstumschancengesetzes. Zugleich erklärte sie, dass in der Kürze der Zeit kein geordnetes Gesetzgebungsverfahren mehr möglich gewesen sei. Zudem habe sich herausgestellt, dass in einigen Kommunen Dinge als Liquiditätskredite erfasst worden seien, die allerdings nicht zu den klassischen Altschulden gezählt werden dürften, weshalb die Summe von 21 Milliarden Euro wohl zu hoch sei. Auch das müsse noch einmal validiert werden. Scharrenbach kündigte an, dass das Land nun für 2025 mit einer Altschuldenlösung plane und sich dann auch in nennenswertem Umfang beteiligen wolle.