Terrorwarnung am Kölner Dom Ausspähung von Deutzer Kirmes – Innenminister Reul sieht keine Info-Panne

Im Fall der mutmaßlichen Ausspähung der Kirmes in Köln-Deutz will NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) nicht von einer Informationspanne sprechen. Die Kölner Polizei hatte berichtet, dass sie vom Bundeskriminalamt über die mutmaßliche Ausspähung der Kirmes durch Terrorverdächtige an Ostern 2023 nicht informiert worden war.