Nach Ausspäh-Versuch ihrer Tochter : Ex-NRW-Ministerin Heinen-Esser schreibt emotionalen Brief an SPD-Abgeordnete

Ursula Heinen-Esser (CDU) am Rande einer Sitzung des Landtagsuntersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die zurückgetretene NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) findet in einem Brief an die SPD-Abgeordnete Sarah Philipp emotionale und harte, kritische Worte. Grund: Der Ausspäh-Versuch gegenüber ihrer Tochter.

Die zurückgetretene Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) fordert nach dem Ausspäh-Versuch gegenüber ihrer Tochter Aufklärung vom SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty. „Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Herr Kutschaty das Vorgehen innerhalb der SPD öffentlich als ,dumm und unsensibel‘ bezeichnet, aber leider an keiner Stelle ein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung hervorgebracht hat – weder gegenüber mir noch gegenüber meiner Tochter“, kritisiert sie in einem Brief an die SPD-Abgeordnete Sarah Philipp, der der unserer Redaktion vorliegt.

Sie gehe davon aus, dass die SPD-Führung „auch ein eigenes Interesse an lückenloser und zügiger Aufklärung der offenen Fragen“ habe. Die SPD „und auch Herr Kutschaty persönlich“ seien zudem gebeten worden, gegenüber dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe Klarheit über zu schaffen. Der Brief sollte daher neben Sarah Philipp auch dem Vorsitzenden und den Obleuten des Ausschusses zugehen, ebenso Kutschaty selbst.

Heinen-Esser ist Anfang April zurückgetreten; unter anderem wegen einer privaten Geburtstagsfeier mit weiteren CDU-Regierungsmitgliedern auf Mallorca kurz nach der Flutkatastrophe. Ein Mitarbeiter von Sarah Philipp, der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD im Landtag, hatte kurz zuvor versucht, mit Heinen-Essers Tochter über Instagram in Kontakt zu treten. Ziel war es offenbar, über das Instagram-Profil des Mädchens an private Bilder von dem Mallorca-Treffen zu kommen.