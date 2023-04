Schnellerer Ausbau NRW muss noch über Autobahnprojekte entscheiden

Nordrhein-Westfalen sei ein Hotspot in Bezug auf sanierungsbedürftige Autobahnbrücken, heißt es im Schreiben Krischers. Es drohe aktuell aufgrund des Zustands der Haarbachtalbrücke an der A544 in Aachen die Sperrung einer weiteren Autobahnbrücke. „Angesichts dessen möchte ich Sie ausdrücklich bitten, alle Kapazitäten dafür einzusetzen, die anstehenden Bauwerkssanierungen schnell und effizient umzusetzen“, schreibt der NRW-Verkehrsminister in dem Brief an Wissing weiter.