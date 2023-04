Angespannte Finanzlage Aufwärtstrend bei Grundsteuer stoppen

Dahinter steht allerdings auch die Erfahrung der vergangenen Jahre. Zu häufig hat insbesondere der Bund den Kommunen Aufgaben übertragen, aber diese nicht ausreichend gegenfinanziert. Ganztagsanspruch und die Flüchtlingsunterbringung sind zwei Beispiele aus der jüngeren Geschichte. Zugleich ist das Pro­blem der kommunalen Altschulden trotz aller Versprechen von Bund und Land immer noch nicht gelöst. Dabei wird in NRW bereits jetzt im Schnitt der Länder die höchste Grundsteuer pro Kopf erhoben. Deshalb sollten Bund und Land für eine auskömmliche Finanzierung der Städte und Gemeinden bei den anstehenden Aufgaben sorgen. Und die Kommunen müssen bei der Erhebung der neuen Grundsteuer ein Maximum an Transparenz an den Tag legen. Das ist das gute Recht der Bürger.