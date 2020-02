Als möglicher NRW-Ministerpräsident, stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU und Chef des größten Landesverbandes hatte er sich eine mächtige Stellung verschafft. Dann aber platzte im März 2012 Rot-Grün in Düsseldorf, Röttgen musste plötzlich als Spitzenkandidat in NRW-Wahlkampf betreiben. Nach seiner Niederlage am 13. Mai 2012 kündigte er noch am Wahlabend seinen Rücktritt als Landeschef an.