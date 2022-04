Neue Studie berichtet von dramatischem Personalmangel : Nicht genug Erzieher für die Aufsichtspflicht in NRW-Kitas

Düsseldorf In Kitas gibt es vielfach nicht genug Betreuer, um die Aufsichtspflicht zu erfüllen. Das ergibt die Befragung von Tausenden Kita-Leitungen in ganz Deutschland. Die Entwicklung sei „alarmierend“.

Rund 60 Prozent der Kitas in NRW haben in den vergangenen zwölf Monaten in mindestens einem Fünftel ihrer Zeit – viele sogar deutlich häufiger – mit so wenig Personal gearbeitet, dass sie ihren Aufsichtspflichten nach eigener Einschätzung nicht gerecht wurden. Auf knapp 17 Prozent der Kitas traf das sogar für über 60 Prozent der Zeit zu. Das hat eine deutschlandweit durchgeführte Befragung von Kita-Leitungen ergeben. Der „Deutsche Kitaleitungskongress“ (DKLK) und die Gewerkschaft „Verband Bildung und Erziehung“ (VBE) präsentierten die Ergebnisse der Studie am Mittwoch.