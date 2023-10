Veraltete Zahlen Aufruf zu neuer Untersuchung zu Hospizplätzen in NRW

Die SPD-Fraktion im NRW-Landtag will, dass die Landesregierung eine neue und ausführlichere Bedarfsanalyse zu Hospizplätzen in NRW in Auftrag gibt. Dabei solle auch unter die Lupe genommen werden, wie viele ambulanten Hilfen es gibt und wie viele gebraucht werden. „Und auch der ehrenamtliche Anteil an der Sterbebegleitung muss betrachtet werden. Die Ehrenamtlichen brechen zum Teil weg“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher Thorsten Klute.