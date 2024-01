Aktuelle Stunde im NRW-Landtag „Verteidigen Sie unsere Demokratie auch im Alltag“

AfD-Redner schlugen in ihren Beiträgen verbal um sich. Sie unterstellten wiederholt, die Proteste gegen die AfD seien „staatlich gelenkt“, da seien Antidemokraten unterwegs, Correctiv sei ein „linkes Aktivistenkollektiv“. Zu den Klagen mischten sich Kampfansagen. Hendrik Wüst spreche von Brandmauern, wandte sich Markus Wagner (AfD) an den Ministerpräsidenten. „Aber in den Niederlanden schicken sich Ihre Schwesternparteien an, mit unserem Partner Geert Wilders zu koalieren“ – so sei es in anderen europäischen Ländern, so werde es in weiteren kommen. „Eines der Ergebnisse Ihrer Politik: Wir haben uns in Ihrer Amtszeit verdrei- bis vervierfacht“, sagte er über Mitgliederzuwächse der AfD.