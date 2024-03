Forderung nach Enquete-Kommission Laschet für kritische Aufarbeitung der Corona-Politik

Auch das RKI habe intern weit kritischer über Maßnahmen wie Lockdown, Maskenpflicht und 3G-Regel debattiert, erläuterte Laschet. Am Ende sei von dieser Meinungsvielfalt aber wenig in die konkrete Politik eingeflossen. Der CDU-Politiker sprach sich in diesem Zusammenhang für „weniger politischen Einfluss und mehr wissenschaftliche Vielfalt“ bei der Beratung der Politik aus. Das dem Bundesgesundheitsministerium unterstellte RKI brauche mehr Unabhängigkeit.