Nach Kritik an der Deutschen Bahn : Boris Palmer zieht sich nach Shitstorm von Facebook zurück

Nach Kritik an der Deutschen Bahn

Düsseldorf Tübingens grüner Oberbürgermeister reagiert auf massen hafte Anfeindungen wegen fremdenfeindlicher Äußerungen. NRW-Grüne gehen auf Distanz.

Nach massenhafter Kritik an seinen Äußerungen zur Werbekampagne der Deutschen Bahn zieht sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis 90/Grüne) von Facebook zurück. „Ich poste von 0 Uhr bis zur Kommunalwahl nichts mehr auf Facebook“, sagte der Grünen-Politiker der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Er hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, im Mai „Facebook-Fasten“ zu wollen. Nun zieht er sich eine Woche früher zurück. Palmer sagte, er sei entsetzt über die Reaktionen, in denen er vielfach als rassistisch bezeichnet wurde. „Ich wurde falsch verstanden und jetzt wird auf mich eingeprügelt“, so der 46-Jährige.