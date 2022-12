Verbindungen nach NRW werden geprüft Reichsbürger-Netzwerke sind „wie eine Krake“

Allerdings waren die Akteure offenbar davon überzeugt, deutlich größeren Rückhalt in der Bevölkerung zu haben. Zwar habe es bei der Razzia in diesem Fall keinen Schwerpunkt in NRW gegeben. „Das bedeutet aber nicht, dass nicht von einzelnen Nestern noch etwas ausgehen kann“, warnte die Demokratieforscherin Susanne Pickel, Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Duisburg-Essen. Die grundlegenden Strukturen der Szene seien überall die gleichen, auch in NRW. Es gebe bei den Gruppen einen harten Kern, dem sich unterschiedliche Unterstützer anschlössen: „Da sind Querdenker, Esoteriker, Verschwörungsgläubige und Rechtsextreme“, beschrieb Pickel. „Das ist wie eine Krake, die in verschiedene Richtung ausgreift.“ Geeint würden die Akteure unter anderem durch Staats- und Demokratiefeindlichkeit.