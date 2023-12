Polizei-Experten fordern mehr Befugnisse Das organisierte Verbrechen scheffelt Milliarden

Unterdessen berichteten das Landeskriminalamt und die Zentralstelle zur Verfolgung organisierter Straftaten in NRW am Dienstag von einem aktuellen Schlag gegen eine mutmaßliche Tätergruppe, bei dem Vermögenswerte in Höhe von etwa 6,3 Millionen Euro sichergestellt wurden. Die Verdächtigen sollen Dokumente wie Arbeitsverträge gefälscht und damit gegen Bezahlung für andere oder sich selbst Bank-Darlehen erschlichen und Geldwäsche betrieben haben. Bei der Durchsuchung von 56 Häusern, Wohnungen, Büros und Geschäftsgebäuden, schwerpunktmäßig in NRW, sicherten die Ermittler am Dienstag „unter anderem mehrere Immobilien, Bargeld, ein Fahrzeug der Marke Rolls-Royce, hochpreisige Uhren und Handtaschen sowie Schmuck“, hieß es.