Schulstart : Auch bei Fernunterricht soll es Noten geben

Düsseldorf Schulministerin Yvonne Gebauer kündigt zugleich baldige Entscheidung über Massen-Coronatest an. Lehrer und Erzieher sollen in noch festzulegenden Abständen getestet werden.

Noch in dieser Woche wollen die zuständigen NRW-Ministerien darüber beraten, ob und in welcher Form es Coronatests für Lehrer und Erzieher geben soll. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte, es gebe Entwicklungen nicht nur hier in Deutschland, die es nötig machten, in noch zu definierenden Abständen Lehrer und Erzieher testen zu lassen. „Und darüber tauschen wir uns in dieser Woche aus.“