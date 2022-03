Atomkraftwerke in Deutschland : NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart hält Laufzeit bis 2029 für möglich

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat sich zur möglichen Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland geäußert. Er betont: Bei einem Gas-Embargo brauche man Alternativen.

Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hält eine Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis 2029 für möglich. Zwar sehe der Bund im Weiterbetrieb kurzfristig keinen Beitrag zur Sicherung der Strom-Versorgungssicherheit. Für den Zeitraum 2023 bis 2029 gebe es aber „noch keine abschließende Festlegung, auf diese Option zu verzichten. So habe ich das verstanden“, sagte Pinkwart am Dienstag in Düsseldorf vor Journalisten.