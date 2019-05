Asli Sevindim : „Aktuelle Stunde“-Moderatorin verlässt WDR und wechselt in Landesministerium

Düsseldorf Die türkischstämmige WDR-Moderatorin Asli Sevindim wechselt ins nordrhein-westfälische Integrationsministerium. Sie soll dort Abteilungsleiterin werden.

Die entsprechende Personalie werde dem Kabinett in Kürze vorgeschlagen, teilte die Behörde von Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch mit. Sevindim soll möglichst zum 1. Juli ihre neue Aufgabe beginnen.

Der WDR teilte mit, dass Sevindim am Samstag zum letzten Mal „Aktuelle Stunde“ moderieren werde. Für die TV-Sendung ist sie seit 2006 vor der Kamera. Gabi Ludwig, Chefredakteurin Landesprogramme Fernsehen, sagte laut der Mitteilung: „Die Vollblut-Journalistin mit

deutsch-türkischen Wurzeln hat den Fernsehzuschauern auch in

Reportagen unter anderem persönliche Einblicke in die

Einwanderungsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen und ihre Heimat

Duisburg-Marxloh nahegebracht.“