Armutsbericht : Ruhrgebiet ist Armenhaus Deutschlands

Düsseldorf (kib) Das Ruhrgebiet ist hinter Bremen die zweitärmste Region Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt der jährliche Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. „Wenn es um Armut geht, ist das Ruhrgebiet nichtsdestotrotz die Problemregion Nummer Eins in Deutschland“, heißt es in dem Bericht des Sozialverbandes. Mit einer Armutsquote von 21,1 Prozent liege das Ruhrgebiet nur knapp vor Bremen mit 22,7 Prozent, das heißt: Mehr als jeder fünfte ist dort armutsgefährdet. Allerdings leben im Ruhrgebiet 5,8 Millionen Menschen, in Bremen aber nur 660.000. Sehr problematisch sei auch die Entwicklung im Großraum Köln/Düsseldorf mit 17,4 Prozent.

Es gibt jedoch auch Lichtblicke. So ist die Armutsquote im Ruhrgebiet dem Bericht zufolge 2018 zum ersten Mal seit 2006 zurückgegangen, um 1,1 Prozentpunkte. Besonders erfreulich entwickle sich der Raum Bochum/Hagen und die Region Emscher-Lippe. Im Zehnjahresvergleich aber stieg die Armutsquote im Ruhrgebiet fast viermal so schnell wie im gesamten Bundesgebiet.

Armutsbekämpfung gelinge langfristig, wenn Menschen in sichere, ausreichend bezahlte Arbeit gebracht würden, sagte dazu NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) unserer Redaktion. „Wir müssen soziale Sicherung so gestalten, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen nicht verarmen oder an den Rand gedrängt werden“, so der Minister.