Laschet zufrieden mit Bund-Länder-Schalte : „Es wird keinen weiteren Lockdown geben“

Düsseldorf Nach der Bund-Länder-Schalte zeigt sich der NRW-Ministerpräsident äußerst zufrieden. Sowohl bei den Fluthilfen als auch bei den Corona-Maßnahmen sei die NRW-Handschrift erkennbar.

Für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) war es „eine gute Ministerpräsidentenkonferenz“, wie er im Anschluss an die Runde von Bund und Ländern vor Journalisten zu Protokoll gab. So einigten sich die Länderchefs in kürzester Zeit auf einen 30 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds für die Flutgebiete in Rheinland-Pfalz und NRW, der zu gleichen Teilen vom Bund und den Ländern getragen werden soll. „Das Versprechen, das ich am Montag im Landtag geben konnte, dass jedes Dorf, jede Stadt, jedes Haus, jede Familie eine Erstattung bekommt und der Wiederaufbau gemeinsam geleistet wird, ist durch den Beschluss der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin bestätigt worden.“ Man werde dafür sorgen, dass sich die Betroffenen in ihrer Heimat eine neue Existenz schaffen könnten. Laschet bedankte sich insbesondere bei den anderen Ländern. „Wir werden das nicht vergessen.“ Wer mit dem Wiederaufbau anfange, müsse nicht auf einen Bewilligungsbescheid warten. „Mit der heutigen Konferenz ist die Zusage bestätigt worden“, so Laschet. Die finale Zustimmung von Bundestag und Bundesrat im September sind damit nur noch Formsache.