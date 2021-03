Laschet verteidigt Corona-Beschlüsse : „Das Virus lässt nicht mit sich verhandeln“

Armin Laschet erläutert im Landtag die Beschlüsse der Länderchefs. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Bei einer aktuellen Stunde erläutert der Ministerpäsident die Beschlüsse aus der Nacht. Die SPD trägt die Öffnungen grundsätzlich mit. Widerspruch kommt von den Grünen und sorgt für heftige Gegenreaktionen der Liberalen.

Der Düsseldorfer Landtag hat am Donnerstagmorgen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz beraten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) begründete die weitgehenden Öffnungsschritte damit, dass für viele Menschen die Belastungsgrenze erreicht sei, „für nicht wenige ist sie überschritten“. Konkret nannte er Eltern, die um das Wohlergehen und die Zukunftsperspektiven ihrer Kinder bangten, Beschäftigte die von Jobverlust und Unternehmen die vom Existenzverlust bedroht seien, Kulturschaffende die sich um ihre Zukunft sorgten und das ehrenamtliche Engagement vieler Sportvereine, das über Jahrzehnte aufgebaut worden und nun in Gefahr sei. „Das Drängen, Grundrechtseinschritte zurückzunehmen, ist nachvollziehbar und berechtigt.“ Aber das Virus sei noch da. „Und es lässt nicht mit sich verhandeln“, warnte der Ministerpräsident.

Er verwies darauf, dass die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche seit zwei Wochen relativ konstant sei. „Sie liegt bei 62,8. Es ist ein ständiges Pendeln, aber kein exponentielles Wachstum.“ Hotspots gebe es in Solingen, Düren und Hagen. Aber es gebe eben auch Städte unter einer 50er Inzidenz wie Bielefeld, Coesfeld, Münster und andere. Laschet begrüßte, dass seit dem Mittwoch nun regional agiert werden könne.

„Es war die längste Ministerpräsidentenkonferenz, die ich mitgemacht habe“, sagte er. Gerungen worden sei intensiv um das Impfen und Testen. Die Beschlüsse müssten nun in jeder einzelnen Kommune umgesetzt werden. Bei der geplanten Umsetzung signalisierte Laschet, dass es noch einige Zeit dauern werde. „Da müssen dann die Praktiker in den Kommunen sagen, ob das geht.“

Es gebe kein klares Öffnen, weil man vorsichtig sein müsse. „Es ist auch keine Fortsetzung des Lockdowns, es ist eine Politik von Maß und Mitte“, sagte Laschet und skizzierte noch einmal den fünf Stufen umfassenden Plan, wonach je nach Inzidenz zwischen 100 und 50 sowie unterhalb der 50 unterschiedliche Öffnungsschritte in Handel, Gastronomie, Kultur und Sport vorgesehen sind.

Laschet erklärte, dass die Situation anders sei als vor einem Jahr. Damals habe man wenig über das Virus gewusst, man habe kein Schutzmaterial besessen. Heute mangele es nicht darabn: „FFP2-Masken bekommt man unter einem Euro, OP-Masken sind wieder Centartikel.“ Zudem seien in Rekordzeit Impfstoffe entwickelt worden. „Deshalb ist nicht die reine Inzidenzzahl das Kriterium.“

Die 50er-Inzidenz sei in der Vergangenheit genutzt worden, weil ab diesem Wert die Nachverfolgung in den Gesundheitsämtern nicht mehr funktioniere. „Manche Kommunen sagen, sie können mehr. Wer digital besser ist, kann auch mehr, wer mehr Personal hat, kann auch mehr, wer die Bundeswehr hat, kann auch mehr“, sagte er und verwies auf die geplante bundeseinheitliche Kontaktnachverfolgungs-App, die mit dem System Sormas der Gesundheitsämter verknüpft sein soll. Welche App es sein soll, entscheiden die Länder am Montag.

In dieser Woche werde der Millionste Mensch in NRW geimpft. „Wir haben eine Schutzmauer um die Alten- und Pflegeheime errichtet“, so Laschet. Jeder Geimpfte sei ein Risiko weniger. Er appellierte an die Öffentlichkeit, den Impfstoff Astrazeneca nicht schlecht zu reden: „Das ist ein exzellenter Impfstoff.“ Bis Ende März werde der Engpass beim Impfstoff überwunden sein. Haus-, Amts- und Betriebsärzte würden dann in den Impfprozess einbezogen.

Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) bemühte den Vergleich eines Beipackzettels eines Medikaments: „Lange und kompliziert formuliert, mit vielen Risiken und Nebenwirkungen. Ich musste tief in die Packung schauen, um das Medikament zu finden.“ Kutschaty forderte, dass der Beschluss nun ordentlich erklärt werden müsse. „Nur was man versteht, kann man auch umsetzen.“ Kutschaty sagte, er könne die Beschlüsse nicht kritisieren. „Die Mischung aus einzelnen Lockdownmaßnahmen, einer die Perspektiven, deutlich mehr Tests – Sie sehen mich fast hilflos, was zu kritisieren, weil das jetzt endlich mal auf den Weg gebracht wurde.“

Allerdings sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende, fehle es an Perspektiven für die Branchen, die nicht von den Öffnungsschritten erfasst seien. Konkret nannte er die Beschäftigten der Gastronomie, die ohnehin zu den Menschen gehörten, die nur wenig verdienten. „Diese Menschen wollen arbeiten, es ist unwürdig sie zum Jobcenter zu schicken.“

Der Sozialdemokrat begrüßte, dass das Testen nun zentraler Bestandteil der Strategie sei. „Da müssen wir uns richtig anstrengen, so lange es nicht genügend Impfstoff gibt.“ Nach Berechnungen von Ökonomen koste Monat Lockdown 60 Milliarden Euro, so Kutschaty. „Wenn wir alle Bürger jeden Tag kostenfrei testen lassen würde das fünf Milliarden Euro im Jahr kosten.“

Beim Testen sei Deutschland einfach noch nicht gut aufgestellt. „Schauen wir nach Dänemark. Die testen neunmal so viel:“ Kutschaty kritisierte insbesondere, dass im Augenblick die Labore nur zu 50 Prozent ausgelastet seien. „Da ist was schiefgelaufen. Lösen sie dieses Problem umgehend“, verlangte er.

CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen skizzierte noch einmal, wie Interessenvertretungen, Gewerkschaften und Berufsverbände, Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, Mediziner und Politiker in den vergangenen Wochen ihre Anliegen vorgetragen hätten – oft mit widerstrebender Sichtweisen. Das alles werde den Bundesbürgern jeden Tag neu gemischt und angerichtet und kurz vor den Bund-Länder-Gesprächen „in einen Nürnberger Trichter gekippt und erwartet, dass jeder Wunsch erfüllt wird“. Trotz dieser schwierigen Situation habe die MPK geliefert. „Folgerichtig ist ein Fahrplan entstanden, der klar sagt, was jeden Bürger ab welcher Station zu erwarten hat und was erforderlich ist, um die nächste Station zu erreichen“, sagte Löttgen. Die Mittwoch beschlossenen Öffnungsschritte seien nichts anderes, als die gespiegelten Maßnahmen NRWs vor einem Jahr. Löttgen wies allerdings darauf hin, je mehr getestet werde, je mehr das Dunkelfeld aufgehellt werde, umso größer würden die Inzidenzwerte sein.

Extrem kritisch reagierte die Fraktionschefin der Grünen, Verena Schäffer auf die Beschlüsse. Die Inzidenzwerte seien nicht runtergegangen – im Gegenteil: Sie stagnierten aufgrund der Mutationen und drohten wieder anzusteigen. „Es gibt keine Teststrategie, es gibt ja noch nicht einmal ausreichend Schnelltests.“ Das Impfen gehe noch zu langsam voran und das Erreichen einer Herdenimmunität liege in weiter Ferne. „Wie man da auf breite Öffnungen setzen kann, ist mir völlig unbegreiflich“, sagte sie. Die MPK mache den großen Fehler, dass sie mit diesem Beschluss den zweiten Schritt vor dem ersten mache. „Sie öffnet, ohne dass die Voraussetzungen vorhanden wären.“ Sie hoffe, dass man nicht deutlich steigende Infektionszahlen und damit auch mehr schwere Krankheitsverläufe erleben werden, schloss Schäffer.

Das rief Empörung aufseiten der FDP hervor. Fraktionschef Christof Rasche zeigte sich erfreut, dass die SPD sich auch zu Öffnungsschritten bekenne, griff aber Grünen-Politikerin Schäffer scharf an. Er sei irritiert über ihre Äußerungen. „Das ehrliche Bemühen, Hunderttausende von Existenzen zu retten, als Überbietungswettbewerb von Öffnungen zu beschreiben, ist eine Unverschämtheit, die ich selten erlebt habe. Eine Unverschämtheit gegenüber all jenen, die sich ernsthafte Gedanken machen, Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten.“

Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) sah sich in seinen Vorschlägen zu einem Phasenmodell durch die Beschlüsse der MPK bestätigt. „Auch wenn ich mir das eine oder andere anders gewünscht hätte.“ Auch Stamp griff Schäffer an: Er habe den Eindruck, dass diese gar nicht die Dimension verstanden haben. Es sei zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel gekommen. „Die noch vor drei Wochen massiv propagierte, akademische, aber völlig unpraktikable No-Covid-Strategie ist abgelöst worden von einem Ansatz, der akzeptiert, dass wir mit diesem Virus noch länger leben müssen.“ Der völlig unrealistische Plan mit einem Dauerlockdown die Inzidenz auf unter 35 oder gar unter zehn drücken zu müssen, sei ersetzt worden von einem Phasenmodell, das die Länder jetzt gestalten könnten. „Das war mein Ansatz“, sagte Stamp und reklamierte damit auch für NRW, dass das Land sich maßgeblich bei den Verhandlungen durchgesetzt hat.