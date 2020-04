Auftritt bei „Anne Will“ : Laschet verärgert die Kommunen

Düsseldorf Äußerungen des Ministerpräsidenten zur Krisenbewältigung sorgen für Unmut bei den kommunalen Spitzenverbänden in NRW. Er hatte den Städten und Gemeinden vorgeworfen, den Schulstart nicht ausreichend vorbereitet zu haben.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich mit einem TV-Auftritt den Unmut der Kommunen zugezogen. Der CDU-Politiker hatte am Sonntagabend in der Talkshow „Anne Will“ gesagt: „Ich habe mich auch gewundert, wenn man sagt, nach Ostern werden wir die Abiturienten wieder in die Schule kommen lassen, und dann sagen alle: ,Ja, da sind wir aber gar nicht drauf vorbereitet.’“ Das sei Aufgabe der Schulträger, nämlich der Städte und Kommunen. „Ich hab gesagt: ,Was habt Ihr denn gemacht?’“, so Laschet.