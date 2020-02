„Auch nix Zufälliges“ : Laschet schließt Kooperation mit der AfD in NRW aus

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat ausgeschlossen, jemals mit Hilfe von Rechtspopulisten wie der AfD zu regieren. Spielereien mit der Demokratie werde kein Raum gegeben.

In einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags zum Wahl-Debakel in Thüringen sagte Laschet am Donnerstag: „Wir wollen keinerlei Kooperation, Zusammenarbeit, Duldung - auch nix Zufälliges. Sowas wird es in Nordrhein-Westfalen nie geben. Das ist die Botschaft.“