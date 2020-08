Überfülltes Flüchtlingscamp : Laschet bricht Besuch in Moria aus Sicherheitsgründen ab

Foto: Dorothee Krings 6 Bilder Proteste im Camp Moria – Laschet bricht Besuch ab

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ist derzeit auf Lesbos. Dort wollte er am Dienstag auch den „wilden“ Teil des überfüllten Flüchtlingscamps Moria besuchen. Nach Protesten der Bewohner gegen ihre Unterbringungsbedingungen wurde der Besuch jedoch abgebrochen.

Der CDU-Politiker hatte nach dem Besuch des Container-Bereichs eine Visite im sogenannten wilden Teil außerhalb des Camps geplant. Im „Dschungel“ leben Tausende Menschen in Zelten und Hütten, haben kaum Elektrizität und wenige Wasserstellen. Die meisten Bewohner kommen aus Afghanistan, dem Irak und Syrien.

Nachdem sich Laschet etwa 40 Minuten im Container-Bereich des Camps aufgehalten hatte, versammelten sich Flüchtlinge an den Zäunen und skandierten „Befreit Moria“. Der Sicherheitschef des Lagers beschloss daraufhin, dass es sicherer sei, den Besuch des Ministerpräsidenten vorzeitig abzubrechen.

Ein starkes Aufgebot an Sicherheitskräften schirmte die Flüchtlinge von Laschet ab. Das 2015 auf einer früheren Militäranlage errichtete Aufnahmezentrum in Moria ist mit mehr als 14.000 Flüchtlingen das größte Flüchtlingslager Europas und restlos überfüllt.

Anschließend fuhr der NRW-Regierungschef in das Camp Kara Tepe. In dem als „Vorzeigelager“ geltende Camp halten sich etwa 1300 Menschen auf, sie leben unter besseren Bedingungen als die Flüchtlinge in Moria. Dieser Besuch lief zunächst ohne Zwischenfälle ab. In Kara Tepe sprach Laschet auch mit Familien, die seit Monaten in dem Flüchtlingslager ausharren.

Später äußerte sich Laschet persönlich zu den Protesten in Moria und zum Abbruch seines Besuchs dort. Er könne verstehen, dass sich die Menschen im Camp artikulieren wollten. „Wir haben das Signal wahrgenommen, wollten die Situation aber nicht weiter eskalieren lassen.“

Laschet will sich im Dezember um den CDU-Bundesvorsitz bewerben und gilt damit auch als möglicher Kanzlerkandidat. Der CDU-Politiker war am Montag vom griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis empfangen worden. Dabei hatte sich Laschet im Namen der Bundesregierung für eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise in Griechenland eingesetzt.

Die EU kommt bei einer Einigung über eine geplante gemeinsame Asylreform seit Jahren kaum voran. Italien, Malta, Spanien, Griechenland und Zypern dringen auf einen verpflichtenden Mechanismus zur Verteilung von Migranten. Ungarn, Tschechien, Polen, Estland, Lettland, die Slowakei und Slowenien wollen hingegen das Gegenteil. In einem Brief an die EU-Kommission betonen die sieben Länder ihre Ablehnung einer verpflichtenden Verteilung „in jeder Form“. Im September will die EU-Kommission neue Vorschläge vorlegen.