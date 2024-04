Armin Laschet wieder da Schluss mit dem Abklingbecken

Kritischer beäugt wird dagegen ein anderes Engagement des Aacheners: Vor gut einer Woche, so berichtete jüngst die „Süddeutsche Zeitung“, erschien er für einige Studenten überraschend als Dozent in einem Seminar an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Laschets Alma Mater. Vor ein paar Jahren wäre ein solcher Lehrauftrag völlig undenkbar gewesen. Laschet, dem der Hang zum kreativen Chaos nachgesagt wurde, hatte an der RWTH Aachen in einem Kurs Klausuren verbummelt und dann einfach freihändig gute Noten verteilt. Das Ganze fiel auf, weil er auch Studenten benotete, die gar nicht an der Klausur teilgenommen hatten.