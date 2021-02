Armin Laschet wird 60 : „Wahrscheinlich werde ich arbeiten“

Interview Düsseldorf Die Familienfeier zum runden Geburtstag muss pandemiebedingt auch bei Armin Laschet ausfallen. Im Rückblick auf 60 Lebensjahre freut sich der CDU-Vorsitzende und NRW-Regierungschef über alte Freunde, die mit Politik nichts zu tun haben, und über seine gewonnene Gelassenheit.

Wenn Armin Laschet am 18. Februar Geburtstag feiert, blickt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident vom Zenit seiner bisherigen politischen Karriere auf 60 Lebensjahre zurück. Im Interview beantwortet der neue CDU-Bundesvorsitzende Fragen über das Leben, Freundschaften und die Angst vor dem Altern.

Laschet: Pandemiebedingt eher still und leise. Wahrscheinlich werde ich auch an dem Tag arbeiten. Und ich freue mich auf einen schönen Abend mit meiner Familie.

Laschet: Wir sind eine große Familie, meine Brüder mit ihren Familien wären auf jeden Fall zu einer Feier vorbeigekommen und all die guten Freunde auch. Das lässt sich aber ja auch nachholen. Tatsächlich hat sich die Frage, wie ich den Geburtstag feiern möchte, aber gar nicht gestellt. Bevor ich mir hätte Gedanken darüber machen können, war klar, dass die Pandemie eine Feier nicht zulässt.

Was vermissen Sie am meisten im Lockdown?