„Fratelli tutti“ : Laschet nennt Enzyklika „das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt“

Assisi/Düsseldorf Der Ministerpräsident lobt die soziale Enzyklika des Papstes. Sie komme zu einer Zeit, in der die Gesellschaften aggressiver und egoistischer würden. Es sei beeindruckend, wie umsichtig Papst Franziskus in der Enzyklika die Sorgen vieler Menschen vor Veränderung durch Migration aufgreife und zugleich für ein offenes Herz werbe.

Der Papst hat in der neuen Enzyklika seine Vision von einer besseren Politik und einer solidarischen Gesellschaft nach der Corona-Pandemie vorgelegt. Der gesamte Titel des Grundsatzdokuments, das der Vatikan am Sonntag veröffentlichte, lautet „Fratelli tutti - Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft“.

Laschet nannte die Enzyklika „eine eindringliche Mahnung gegen Nationalismus und ein wegweisendes Plädoyer für mehr Multilateralismus“. Franziskus fordere uns alle zu mehr Kompromissbereitschaft für globale Lösungen und mehr Einsatz in internationalen Organisationen auf - und treffe damit den Kern vieler Konflikte dieser Tage. „Für Franziskus lautet völlig zu recht eine Lehre auch der Covid-19-Pandemie: kommt zu einer Zeit, in der unsere Gesellschaften aggressiver und egoistischer werden“, sagte Laschet unserer Redaktion.

Der Papst schlage – in der Tradition der katholischen Soziallehre – den Bogen von den ganz großen Fragen der Menschheit zum persönlichen Verhalten des Einzelnen. „Er erinnert an die unveräußerliche Menschenwürde, die zum sorgsamen Umgang verpflichtet – zwischen Alt und Jung genauso wie zwischen Arm und Reich.“ Es sei beeindruckend, wie umsichtig Papst Franziskus in der Enzyklika die Sorgen vieler Menschen vor Veränderung durch Migration aufgreife und zugleich für ein offenes Herz werbe, so der Ministerpräsident. „Gegen Slogans wie ,Mein Land first’ setzt Papst Franziskus die christliche Botschaft grenzenloser Liebe.“