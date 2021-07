Kritik am CDU-Chef : Laschet entschuldigt sich für Lach-Auftritt in Erftstadt

Laschet entschuldigt sich für Lach-Auftritt in Erftstadt

Kritik am CDU-Chef

Berlin/Erftstadt In den sozialen Medien kursiert ein Video, dass einen lachenden Ministerpräsidenten Armin Laschet beim Besuch im vom Unwetter heimgesuchten Erftstadt zeigt. Das hat bei der SPD für empörte Reaktionen gesorgt. Am Abend reagierte der CDU-Chef.

"Ich bin wirklich sprachlos", schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Samstagnachmittag auf Twitter und verlinkte auf ein in den Online-Netzwerken kursierendes Video. Darin lacht Laschet im Hintergrund zusammen mit Umstehenden, während ein sichtlich betroffener Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Betroffenen in der Katastrophenregion Solidarität und Hilfe verspricht. Allerdings zeigt das Video nur einen kleinen Ausschnitt, etwa 20 Sekunden. Zuvor stand der Ministerpräsident lange mit ernster Miene hinter Steinmeier.