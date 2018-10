Armin Laschet: Druck wächst nach Entscheid zu Hambacher Forst

Düsseldorf Die NRW-Fraktionschefs der Regierungskoalition wollen die Zukunft der Braunkohle neu debattieren. Aus dem CDU-Landesvorstand heißt es: „Wir haben es mit einer neuen Anti-Braunkohle-Massenbewegung zu tun, auf die muss der Ministerpräsident zugehen.“

Mit der Aussicht auf eine Neubewertung der klimaschädlichen Braunkohle versuchen die Landespolitiker offenbar, den öffentlichen Protest aufzufangen. Allein am vergangenen Wochenende demonstrierten im Hambacher Forst fast 50.000 Braunkohlegegner. Der Unmut schlägt sich auch in Umfragen nieder. Infratest Dimap zufolge macht fast jeder vierte Befragte vor allem die Landesregierung für den Konflikt verantwortlich. Noch diese Woche will Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) eine Regierungserklärung zur Energiepolitik abgeben.