Armin Laschet beim Ständehaus-Treff: „NRW will Gefährder länger festhalten“

„NRW will Gefährder länger festhalten“

Düsseldorf Beim Ständehaus-Treff spricht NRW-Ministerpräsident Laschet über das neue Polizeigesetz für Nordrhein-Westfalen. Außerdem kritisiert er Bundesinnenminister Seehofer für dessen Äußerungen zum Thema Migration.

„Der Staat muss klare Kante zeigen und die, die den Hitlergruss zeigen, auch bestrafen“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Montag beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post Mediengruppe in Düsseldorf und bekam für diese Bemerkung seinen ersten Szenenapplaus. Zugleich kritisierte Laschet seinen Parteifreund Horst Seehofer (CSU), der in der Migrationsfrage „die Mutter aller Probleme“ sieht, für dessen Sprachgebrauch. Laschet sagte: „Die Mutter aller Probleme - das ist Saddam-Hussein-Sprache.“ Hussein hatte Anfang der 1990er Jahre den Golfkrieg als „Mutter aller Schlachten“ beschrieben.