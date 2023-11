Trotz sprachlicher Hürden Immer mehr Ukraine-Flüchtlinge in NRW landen in regulären Jobs

Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine, die in NRW in sozialversicherungspflichtigen Jobs landen, steigt. Im August – das sind die jüngsten verfügbaren Daten – hatten 28.200 Personen aus der Ukraine in NRW reguläre Arbeitsstellen. „Seit Kriegsbeginn bis heute ist also ein Anstieg um 18.225 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zu verzeichnen“, resümiert das Landesarbeits- und Sozialministerium von Karl-Josef Laumann (CDU). Vor Ausbruch des Krieges im Februar 2022 gab es knapp 10.000 ukrainische Arbeitnehmer in NRW.