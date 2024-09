„Tiefststand für einen September“ Arbeitslosigkeit in NRW sinkt – rekordverdächtig wenig neue Stellen

In allen Regionen im Bundesland war die Arbeitslosigkeit zuletzt im Vergleich zum Vormonat rückläufig. In Ostwestfalen-Lippe sank sie am stärksten, die Quote fiel um 0,3 Punkte auf 6,1 Prozent und war damit im September genauso hoch wie in Südwestfalen. Das Rheinland kam auf 7,3 Prozent, das Bergische Land verzeichnete einen Wert von 7,2 Prozent. Die niedrigste Arbeitslosenquote in NRW hat weiterhin das Münsterland mit 5 Prozent. Schlusslicht in der Statistik ist unverändert das Ruhrgebiet mit 10,2 Prozent.