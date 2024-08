Chef der Regionaldirektion überzeugt 77.200 arbeitslose Fachkräfte in NRW sofort vermittelbar

SPD-Fraktionsvize Lisa-Kristin Kapteinat sagte unserer Redaktion, die Zahlen bestätigten einmal mehr, dass die Leute nicht auf der faulen Haut lägen. „Das Job-Matching funktioniert nur nicht, wie es sollte. Aber anstatt sich endlich hinter diese Aufgabe zu klemmen, beteiligt sich NRW-Minister Laumann lieber am Bashing seiner Partei von Bürgergeld-Empfängern. Dabei gibt es in der Jobvermittlung längst geeignete Maßnahmen, um Arbeitswillige und Arbeitsplätze zusammenzubringen.“ Dazu gehören Kapteinat zufolge so erfolgreiche Projekte wie im Kreis Recklinghausen, wo man zum Beispiel Ausbildungssuchenden alle offenen Ausbildungsplätze in ihrem direkten Wohnumfeld per Post nach Hause geschickt habe. „Dazu zählt aber auch der innovative Einsatz von KI, mit der Unternehmen und Jobsuchende anhand ihrer Profile automatisiert miteinander gematched werden können. Hierauf sollte sich die Landesregierung konzentrieren – und nicht auf die Stigmatisierung von Arbeitslosen.“