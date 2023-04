Fachkräftemangel spitzt sich zu Jede vierte Apotheke in NRW bedroht

Eine besorgniserregende Umfrage des Apothekerverbands Nordrhein ruft die Landespolitik auf den Plan. Der Verband hatte vor wenigen Tagen eine Blitzumfrage zum Thema Personalbedarf bei seinen Mitgliedern veröffentlicht. Demnach gab jede vierte Apotheke an, der Fachkräftemangel wirke sich bereits so negativ aus, dass diese nicht ohne Probleme am Ende des Berufslebens unter neuer Leitung weitergeführt werden könne und eine Schließung drohe. Knapp sechs Prozent gaben sogar konkret auch mit Verweis auf den Fachkräftemangel an, die Apotheke in den nächsten zwölf Monaten schließen zu müssen.