SPD scheitert mit Antrag: Kein baldiges Aus für Straßenbaubeiträge in NRW

Kein baldiges Aus für Straßenbaubeiträge in NRW

Düsseldorf Grundstückseigentümer werden in NRW zur Kasse gebeten, wenn die Straße vor ihrem Haus saniert wird. Der Kostenbescheid der Kommunen kann äußerst üppig ausfallen. Nicht jeder kann das bezahlen. Abgeschafft werden die Straßenausbaugebühren aber vorerst nicht.

Eine komplette Abschaffung der unpopulären Straßenausbaubeiträge für Grundstückseigentümer ist in Nordrhein-Westfalen nicht in Sicht. Die oppositionelle SPD stieß mit einem entsprechenden Gesetzesvorstoß am Mittwoch auf den Widerstand der schwarz-gelben Regierungsfraktionen im Landtag.