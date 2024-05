Bericht der NRW-Antisemitismus-Beauftragten Drastischer Anstieg bei antisemitischen Straftaten – auf Tiktok dagegen ankämpfen

Der Kampf gegen Juden- und Israelfeindlichkeit muss nach Angaben der nordrhein-westfälischen Antisemitismusbeauftragten Sabine Leutheusser-Schnarrenberger stärker auch in sozialen Medien geführt werden. „Man kann Tiktok nicht einfach beiseite liegen lassen“, sagte die frühere FDP-Bundesjustizministerin am Mittwoch bei der Vorlage ihres Jahresberichts für 2023. Vielmehr sei der Umgang mit Tiktok jetzt das vorrangige Thema für sie. Noch in diesem Jahr werde sie eine gebündelte Social-Media-Strategie angehen.